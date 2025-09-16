Prefeitura de Flores abre concurso com 43 vagas e salários de até R$ 9 mil

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 15 de outubro deste ano, pela internet A prova será realizada no dia 7 de dezembro

A Prefeitura de Flores, no Sertão pernambucano, abriu um concurso público com 43 vagas para médicos e outros profissionais.

Segundo o edital, divulgado na segunda (15), os salários vão de R$ 2 mil a R$ 9 mil.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 15 de outubro deste ano, pela internet.

A prova será realizada no dia 7 de dezembro.

Ao serem nomeados, os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais.

Veja os cargos:

Agente de Combate às Endemias (5)

Agente Municipal de Trânsito (9)

Agente Comunitário de Saúde (23)

Médico Psiquiatra (1)

Médico Cardiologista (1)

Fonoaudiólogo (1)

Fisioterapeuta (1)

Nutricionista (1)

Psicólogo (1)

Inscrições

Interessados deverão fazer sua inscrição no endereço eletrônicohttps://igeduc.selecao.net.br/informacoes/110. A taxa custa de R$ 106 a R$ 145.

Será concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que:

Comprovar que é membro de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Comprovar que possui renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional, nos termos dos Decretos Federais nº 6.593/2008 e nº 11.016/2022;

Provas

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, avaliação de títulos,comprovação de residência e curso de formação inicial, dependendo do cargo.

O concurso público terá validade de um ano, contado da data de homologação do resultado definitivo, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.