Protesto deixa trânsito lento no entorno do Parque Treze de Maio, no Recife
O protesto é realizado na Rua Princesa Isabel
Publicado: 15/09/2025 às 18:22
Protesto nas proximidades do Parque Treze de Maio, no Recife (Foto: larissa Aguiar/DP)
Manifestantes atearam fogo em pneus e estão interditando um trecho da Rua Princesa Isabel, na esquina com a Rua da Saudade, no bairro Santo Amaro, no Centro do Recife, na noite desta segunda-feira (15).
O protesto é realizado ao lado do Parque Treze de Maio e reúne dezenas de pessoas. Por conta da interdição da via, o trânsito na localidade está lento. Motoristas devem ficar atentos ao passarem pelas ruas no entorno do parque.