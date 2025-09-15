° / °
PROTESTO

Protesto deixa trânsito lento no entorno do Parque Treze de Maio, no Recife

O protesto é realizado na Rua Princesa Isabel

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/09/2025 às 18:22

Protesto nas proximidades do Parque Treze de Maio, no Recife/Foto: larissa Aguiar/DP

Manifestantes atearam fogo em pneus e estão interditando um trecho da Rua Princesa Isabel, na esquina com a Rua da Saudade, no bairro Santo Amaro, no Centro do Recife, na noite desta segunda-feira (15).

O protesto é realizado ao lado do Parque Treze de Maio e reúne dezenas de pessoas. Por conta da interdição da via, o trânsito na localidade está lento. Motoristas devem ficar atentos ao passarem pelas ruas no entorno do parque.


Protesto , Recife , trânsito
