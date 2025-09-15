Programa Embarque Digital, do Recife, terá 15 novas bolsas e mil vagas em bootcamp de IA

Prefeitura do Recife lança 15 bolsas para a próxima turma de 2026 do programa Embarque Digital (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

O programa Embarque Digital, da Prefeitura do Recife, vai oferecer 15 novas bolsas integrais para cursos de tecnologia a partir da turma de 2026. A ampliação se soma às 30 bolsas já em andamento e faz parte de um acordo firmado nesta segunda-feira (15).

Além das vagas em cursos superiores, será lançado um bootcamp de Inteligência Artificial com mil bolsas destinadas à população do Recife. Os 50 alunos com melhor desempenho terão acesso a vagas de emprego por meio da Universia.

Criado em 2021, o Embarque Digital já ofertou mais de 2 mil bolsas de estudo em parceria com instituições como UNICAP, UNIT e SENAC. O programa tem como público jovens em situação de vulnerabilidade interessados em formação na área de tecnologia.

Na edição anterior, 30 estudantes receberam bolsas em cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet. Do total, 26 permanecem ativos. Entre eles, 34,5% são mulheres, 62,1% se autodeclaram negros (pretos e pardos) e 31% já conseguiram emprego no setor de Tecnologia da Informação.

"Estou recebendo hoje representantes do Santander Brasil, em nome de Deborah Stern Vieitas, presidente do conselho de administração do banco. Quero agradecer a parceria com o Embarque Digital, o maior programa de formação em tecnologia de uma cidade no Brasil. Já são 30 vagas custeadas pelo Santander e hoje foram anunciadas mais 15. O banco é um grande parceiro da nossa cidade, e ficamos muito felizes de contar com uma empresa privada desse porte para ampliar o número de alunos e fortalecer nossa formação de capital humano", afirmou o prefeito João Campos.