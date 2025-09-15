Segunda etapa da operação de transporte de peças para a BR-232, no Curado, é adiada

O transporte das peças seria feito entre os dias 19 e 21 deste mês

Motoristas enfrentam lentidão na BR-232 durante içamento de passarela (André Menezes/DER-PE)

A segunda etapa do transporte de novas peças metálicas da ciclovia em construção na BR-232, no Curado, no Grande Recife, foi adiada. Inicialmente, os serviços estavam previstos para os dias 19, 20 e 21 de setembro e ainda não há uma data prevista para que a operação seja concluída.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informou que o trabalho foi adiado devido a “ajustes necessários na logística de deslocamento”.

Na primeira etapa da operação, o trânsito foi bloqueado entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, no sentido Interior–Recife, nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Foram içadas peças metálicas para a construção de uma passarela e uma ciclovia no local.

A ciclovia, classificada como Obra de Arte Especial (OAE), terá 265 metros de superestrutura metálica e rampas em concreto armado de 65 m e 200 m. Atualmente, as rampas estão em execução e os pilares próximos da conclusão. As peças metálicas já foram fabricadas e estão em fase de montagem.

