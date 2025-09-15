Inmet: aceso alerta de baixa umidade em 30 municípios de Pernambuco
O alerta está na classificação de ‘Perigo Potencial’, que prevê a umidade relativa do ar entre 30% e 20%
Publicado: 15/09/2025 às 11:53
Salgueiro é um dos 30 municípios no alerta do Inmet (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SALGUEIRO)
Semana começa com alerta de baixa umidade para 30 municípios de Pernambuco, segundo publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atualizada na manhã desta segunda-feira (15). Todas as localidades são do Sertão do estado.
Conforme o Inmet, o alerta está na classificação de ‘Perigo Potencial’, que prevê a umidade relativa do ar entre 30% e 20%.
Confira os municípios pernambucanos inclusos no alerta do Inmet:
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Cabrobó
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Verdejante