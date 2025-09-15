Inmet: aceso alerta de baixa umidade em 30 municípios de Pernambuco

O alerta está na classificação de ‘Perigo Potencial’, que prevê a umidade relativa do ar entre 30% e 20%

Salgueiro é um dos 30 municípios no alerta do Inmet (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SALGUEIRO)

Semana começa com alerta de baixa umidade para 30 municípios de Pernambuco, segundo publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atualizada na manhã desta segunda-feira (15). Todas as localidades são do Sertão do estado.

Conforme o Inmet, o alerta está na classificação de ‘Perigo Potencial’, que prevê a umidade relativa do ar entre 30% e 20%.

Confira os municípios pernambucanos inclusos no alerta do Inmet:

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Verdejante