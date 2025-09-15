Saiba quais as praias de Pernambuco que estão em condições de banho, segundo o CPRH

Informativo da CPRH é válido até a quinta-feira (18) e apresenta dados coletados em 27 praias do estado

Praia de Boa Viagem (Guga Matos/SeturPE)

A Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) divulgou boletim de balneabilidade das praias de Pernambuco e indicou que 14 delas estão em condições de banho ‘própria’, contra 13 ‘imprópria’.

O informativo é válido até a quinta-feira (18), com dados coletados na segunda-feira (8). Segundo o CPRH, a coleta é feita em local de recreação com 1 metro de profundidade.

É considerada a praia ‘própria’ para o banho a que apresenta 80% ou mais das amostras obtidas com no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra.

A ‘imprópria’ é quando não for atendido o critério para águas ‘próprias’ ou apresentar mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem.

A Agência também recomenda o seguinte:

Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;

Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;

Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;



Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;

Nas semanas que forem classificadas como impróprias;

Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;

Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.



Saiba as condições de balneabilidade das praias do estado:



Impróprias

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá



Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE) Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo, n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto. Cabo de Sto. Agostinho

Próprias

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

