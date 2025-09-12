Assaltos assustam moradores da Zona Norte do Recife

Uma das ocorrências foi registrada por câmeras de segurança, na manhã da última quinta-feira (11), na Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte

Assalto em Casa Forte, na Zona Norte do Recife (Reprodução de Vídeo)

Moradores da Zona Norte do Recife estão assustados com assaltos na área. Uma das ocorrências foi registrada por câmeras de segurança, na manhã da última quinta-feira (11), na Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte.

Nas imagens, é possível ver o momento em que uma dupla se aproxima de moto de um carro estacionado. Em seguida, o homem na garupa desce da motocicleta, que sai da cena, e anda até o veículo.

Na sequência, a porta é aberta e a motorista abandona o carro, que é guiado para longe pelo suspeito.

Segundo relatos de moradores, o caso não é isolado. Nesta sexta-feira (12), uma dupla de moto teria sido vista assaltando nas imediações da rua Flôr de Santana, no Parnamirim.

Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou registro de ocorrência.

