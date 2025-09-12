Sete homens ficam feridos em capotamento de Kombi na PE-60, em Ipojuca

Imagens postadas em redes sociais mostram o veículo em uma ribanceira, em meio a um matagal, nesta sexta (12)

Kombi foi parar em ribanceira em em meio a um matagal (Redes Sociais )

Sete homens ficaram feridos em um sinistro de trânsito envolvendo uma Kombi, nesta sexta (12), em Ipojuca, no Grande Recife.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o veículo capotou na rodovia PE-60, por volta das 6h40.

As vitimas trabalham em um a empresa e estavam indo para uma obra na Praia de Muro Alto, em Ipojuca.

O socorro foi prestado por equipes do Samu de Ipojuca e de Sirinháem.

Imagens postadas em redes sociais mostram a Kombi em uma ribanceira, no meio de um matagal.

É possível observar feridos esperando atendimento na pista.

Segundo o Samu as vítimas são homens com idades entre 32 e 47 anos.

Eles foram levados para o Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho, Upa de Ipojuca e Hospital Carozita Brito.

O estado de saúde deles não foi divulgado.