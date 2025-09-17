O novo serviço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, já está em operação na Vila Brasil, no bairro de São José

Escritórios sociais móveis reforçam atendimento a comunidades contempladas pelo ProMorar Recife (Divulgação/PCR)

Moradores de comunidades contempladas pelo ProMorar Recife agora contam com escritórios sociais móveis para facilitar o acesso a informações, serviços públicos e acompanhamento das obras do programa. Vans adaptadas estão circulando como pontos de escuta e atendimento social itinerante, complementando a estrutura já oferecida pelos quatro escritórios fixos da iniciativa.

O novo serviço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, já está em operação na Vila Brasil, no bairro de São José. A previsão é que, ainda neste mês, outra unidade comece a atender moradores do Barro, da Imbiribeira e de áreas de encostas no Ibura e no Jordão. A expectativa é ampliar a frota para cinco veículos, garantindo a cobertura de todas as localidades beneficiadas.

De acordo com a coordenadora Social do ProMorar, Líbia Paixão, a iniciativa tem o objetivo de aproximar o poder público da população. “Com a ação, os moradores têm acesso facilitado a atendimentos sociais, informações sobre as intervenções do programa e sobre serviços públicos do município — tudo sem precisar sair da sua região. É uma forma de cuidar das pessoas onde elas vivem, com respeito e praticidade”, ressaltou.

Atualmente, o ProMorar mantém quatro escritórios sociais fixos em comunidades que recebem obras de urbanização integrada: Vila do Papel (São José), Comunidade do Bem e Dancing Days (Imbiribeira), além de Jardim Uchôa e Ximboré (Areias). Esses espaços funcionam como elo entre os moradores e o programa, permitindo acompanhamento próximo das ações.