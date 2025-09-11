Falsos agentes de viagem aplicam golpe em ao menos 100 pessoas

Além de uma empresa física e promover propagandas nas redes sociais, criminosos realizavam pequenas viagens de curta duração, chamadas "bate-volta"

Coletiva de imprensa da Polícia Civil de Pernambuco (Divulgação/PCPE)

Ao menos 100 pessoas foram vítimas de um esquema de golpes envolvendo a venda de pacotes de viagem.

Os detalhes da Operação Rota Ilusória, deflagrada na quarta (10) e que terminou na prisão de três suspeitos e no bloqueio financeiro de quase R$ 200 mil, foram repassados pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (11).

Segundo a delegada Viviane Santa Cruz, titular da Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE), as investigações tiveram início em fevereiro de 2024, após relatos de consumidores que compraram pacotes turísticos que não se concretizaram.

Como agiam

De acordo com a ela, os suspeitos tinham empresas físicas e utilizavam redes sociais, panfletos e propagandas para atrair clientes.

Para ganhar credibilidade, realizavam pequenas viagens de curta duração, chamadas “bate-volta”, e depois ofereciam pacotes maiores e mais caros, em média R$ 2 mil por pessoa, que não eram cumpridos.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão, quatro de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros e da suspensão das atividades de uma empresa envolvida. O valor bloqueado foi de aproximadamente R$ 200 mil, correspondente ao prejuízo inicial identificado.

As vítimas relataram golpes ocorridos no Recife e em Jaboatão dos Guararapes.

Orientação

A Polícia Civil orienta que, ao contratar pacotes de viagem, o público verifique se a empresa é registrada e se existem reclamações em sites de avaliação, como o Reclame Aqui.

É recomendado desconfiar de valores muito abaixo do mercado e, em caso de golpe, registrar ocorrência na Polícia Civil para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

A corporação informou que os próximos passos incluem a conclusão dos depoimentos, o indiciamento dos investigados e o envio do procedimento à Justiça.