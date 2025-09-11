Olinda festeja Dia do Frevo a partir desta sexta-feira (12)

A abertura será na sexta-feira (12), às 19h30, com um ensaio aberto especial do Maestro Oseas, no Grêmio Henrique Dias, localizado na Rua Treze de Maio

Frevo é um dos expoentes do Carnaval de Pernambuco (Foto: Sandy James/DP)

Olinda voltou a respirar, oficialmente, o carnaval desde o último final de semana, com a abertura das prévias. As comemorações do Dia Nacional do Frevo farão as ruas estreitas da Cidade Alta tremerem ainda mais a partir desta sexta-feira (12). A programação se estende pelo sábado e domingo, o dia oficial.

A abertura será na sexta-feira (12), às 19h30, com um ensaio aberto especial do Maestro Oseas, no Grêmio Henrique Dias, localizado na Rua Treze de Maio, 343, no bairro do Amparo. Ainda como parte do evento, haverá o espetáculo de dança "Tudo Acaba em Frevo", com passistas do Grupo Olindart, nos Quatro Cantos, em frente ao Grêmio.

No sábado (13), às 18h, na sede do Clube Pitombeira, no Carmo, a mestra Adriana do Frevo bate um papo com o maestro Lúcio do Grêmio Henrique Dias sobre o "Frevo: ritmo e elemento, Patrimônio Imaterial da Humanidade".

Após a roda de diálogo, haverá um aulão de frevo comandado pela Cia Brasil por Dança, convidando moradores e turistas a vivenciarem a energia do frevo através do passo.

O ponto alto ocorre no domingo (14), dia oficial da celebração, quando a Orquestra Henrique Dias sobe ao palco do Festival MIMO, às 17h, na Praça do Carmo.

Fundada em 1954, a orquestra é a primeira escola de música de Olinda e já formou mais de dois mil alunos, muitos em situação de vulnerabilidade social, mantendo viva a tradição do frevo.

Para esta apresentação, o grupo traz arranjos instrumentais raros, incluindo composições de Lídio Macacão, figura histórica do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda.

O frevo é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, o ritmo é símbolo de resistência cultural, identidade pernambucana e expressão da alegria popular.

Mais do que um gênero musical, o frevo é parte essencial da vida em Olinda. Nas ladeiras históricas, o passo une improviso e liberdade, transmitindo de geração em geração a força de uma tradição que vai além do Carnaval.