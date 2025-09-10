Suspeito de roubo é linchado no bairro Boa Vista, no Recife

O crime aconteceu por volta das 3h desta quarta-feira (10) e nenhum suspeito foi identificado até o momento

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem que não teve a identidade divulgada foi espancado até a morte na madrugada desta quarta-feira (10) na Rua Sete de Setembro, na Boa Vista, no Centro do Recife. Os autores do crime não teriam envolvimento direto com a vítima, segundo informações preliminares.

A vítima é suspeita de praticar crimes na região, incluindo um roubo a uma bicicleta. O crime aconteceu por volta das 3h e o corpo da vítima foi deixado em via pública. Imagens do caso foram compartilhadas em redes sociais e mostram a vítima ensanguentada e já sem vida.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro. O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

Caso recente

Em junho, um homem em situação de rua foi agredido a pauladas no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. No momento do crime, ele aguardava a abertura do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP). O crime foi cometido por outro usuário do serviço.

O caso foi registrado por câmeras de segurança, que mostram quando o suspeito chega ao local segurando um pedaço de madeira e uma pedra. Ele golpeia a vítima com uma pedra e, em seguida, inicia uma sequência de pauladas.

