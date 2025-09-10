Sala de cinema é palco de briga durante sessão de 'Invocação do Mal 4'

A confusão teria ocorrido em um cinema do Recife, motivada por uma reclamação de barulho

Na última sexta-feira (5), parte do forro de uma das salas do Cinesystem, no Paulista North Way Shopping, cedeu em uma sessão do mesmo filme (Foto: Reprodução/srta.lady via Redes Sociais)

Uma briga durante uma exibição de ‘Invocação do Mal 4’ está viralizando nas redes sociais. A confusão teria ocorrido em um cinema do Recife, motivada por uma reclamação de barulho.

Na última sexta-feira (5), parte do forro de uma das salas do Cinesystem, no Paulista North Way Shopping, cedeu em uma sessão do mesmo filme. A cena também gerou comentários nas redes sociais.