Sala de cinema é palco de briga durante sessão de 'Invocação do Mal 4'

A confusão teria ocorrido em um cinema do Recife, motivada por uma reclamação de barulho

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/09/2025 às 09:27

Na última sexta-feira (5), parte do forro de uma das salas do Cinesystem, no Paulista North Way Shopping, cedeu em uma sessão do mesmo filme/Foto: Reprodução/srta.lady via Redes Sociais

Uma briga durante uma exibição de ‘Invocação do Mal 4’ está viralizando nas redes sociais. A confusão teria ocorrido em um cinema do Recife, motivada por uma reclamação de barulho.

Na última sexta-feira (5), parte do forro de uma das salas do Cinesystem, no Paulista North Way Shopping, cedeu em uma sessão do mesmo filme. A cena também gerou comentários nas redes sociais.

