Naufrágios de cargas prejudica abastecimento de água mineral em Fernando de Noronha

Além da ilha principal de Fernando de Noronha, o arquipélago é formado por outras 20 ilhas (Foto: Bruna Roveri)

A população de Fernando de Noronha tem enfrentado dificuldades para adquirir água mineral por conta de naufrágios que prejudicaram a única empresa da ilha especializada na produção e comercialização do produto. A Água Cacimba do Padre, informou, nesta terça-feira (9), que o fornecimento está temporariamente comprometido.

Segundo a Administração da ilha, o problema é consequência dos naufrágios registrados neste ano, que reduziram a chegada de cargas vindas do continente. Entre os itens mais afetados estão os garrafões de 20 litros, principais recipientes utilizados pela população para consumo.

Para reduzir os impactos, a Administração e a empresa firmaram uma parceria que inclui duas medidas imediatas. A primeira é a prioridade para a atracação do Navio Noé, que já está em Noronha e fará o abastecimento da ilha. A segunda é uma campanha de recolhimento de botijões da marca Indaiá, com o objetivo de aumentar o número de vasilhames disponíveis para a próxima viagem do continente.

Como incentivo, será oferecido um voucher de R$ 15 por unidade devolvida. O valor poderá ser usado exclusivamente na compra de garrafões cheios que chegarão pelo Navio Noé, previsto para atracar em Noronha no dia 20 de setembro.

Os vasilhames devem ser entregues na sede da Água Cacimba do Padre, no Porto de Santo Antônio, durante o horário comercial.

Além da água mineral engarrafada, a ilha também dispõe do chafariz público da Compesa, disponível para abastecimento, e do serviço de entrega domiciliar da própria Água Cacimba do Padre.

A Administração de Fernando de Noronha afirmou que seguirá acompanhando a situação.