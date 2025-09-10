Quatro décadas de amor e acolhimento: a história do Lar do Nenen no Recife

Localizado na Rua Menezes Drumond, no bairro da Madalena, o espaço foi construído para acolher. Cada detalhe da estrutura é planejado para proporcionar segurança, conforto e bem-estar

Lar do Nenen Localizado na Rua Menezes Drumond, no bairro da Madalena (Divulgação/Lar do Nenen)

Há mais de 40 anos, um gesto de solidariedade transformou a vida de centenas de crianças no Recife. Foi em fevereiro de 1978 que um grupo de senhoras voluntárias percebeu a ausência de uma instituição voltada para o acolhimento de bebês abandonados ou em risco social.

Assim nasceu o Lar do Nenen, organização não governamental que se tornou referência na proteção de meninos e meninas de até três anos de idade. Desde então, a entidade funciona ininterruptamente, em tempo integral, oferecendo abrigo seguro e afeto em momentos de vulnerabilidade.

No início, a missão era simples, mas urgente: oferecer assistência pré-natal a gestantes que não tinham condições de criar os filhos e, após o nascimento, encaminhar os bebês para adoção. A capacidade era pequena, e quase todo o trabalho era sustentado pela dedicação dos voluntários.

Aos poucos, porém, a iniciativa foi ganhando corpo e se adaptando às novas legislações de proteção à infância, especialmente após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990.

Com a mudança de paradigmas trazida pelo ECA, o Lar do Nenen deixou de apenas intermediar entregas voluntárias e passou a acolher crianças em situação de risco social, vítimas de abandono ou de violações de direitos. Hoje, a instituição atende, em média, 70 crianças por ano, todas recebidas exclusivamente mediante apresentação do termo oficial de abrigamento expedido pela Justiça.

Localizado na Rua Menezes Drumond, no bairro da Madalena, o espaço foi construído para acolher. Cada detalhe da estrutura é planejado para proporcionar segurança, conforto e bem-estar. Salas de convivência, quartos organizados e ambientes de recreação ajudam a garantir que, mesmo diante da ruptura familiar, as crianças tenham acesso a um espaço de afeto e cuidado. Atualmente, o abrigo acolhe 18 meninos e meninas, todos com menos de quatro anos de idade.

O tempo de permanência no Lar varia conforme a situação jurídica de cada caso. “Quando a entrega é voluntária, geralmente a criança permanece por cerca de dois meses. Já quando há questões mais complexas, como abandono ou necessidade de avaliação judicial, esse período pode se estender para aproximadamente um ano”, explica Ana Cristina Chaves Costa, gerente geral da instituição.

Ao longo de quatro décadas de atuação, o Lar do Nenen se firmou como uma referência local na proteção da primeira infância. O trabalho já foi reconhecido em diversas homenagens e premiações, fruto da dedicação de funcionários, voluntários e parceiros que acreditam no impacto transformador do acolhimento.

Apesar dos desafios financeiros e regulatórios, o Lar do Nenen segue firme em seu compromisso com a infância. Os planos para os próximos anos incluem fortalecer a captação de recursos e ampliar as condições de atendimento.

“Nosso objetivo é continuar oferecendo um acolhimento de qualidade, adequado às exigências legais e ao mesmo tempo cada vez mais humano”, afirma Ana Cristina.