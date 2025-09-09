Menino ferido com lâmina: agressora fica em prisão domiciliar, diz Justiça

A decisão levou em conta o laudo médico que comprova que a acusada é portadora de doença renal crônica e necessita realizar hemodiálise três vezes por semana

Um menino de 5 anos foi atacado com uma lâmina no rosto por uma vizinha, identificada como Simone Lima dos Santos, no último domingo (7), na 3ª Travessa São Benedito, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Nesta terça-feira (9), a Justiça converteu a prisão em flagrante da suspeita em prisão preventiva domiciliar.

Segundo relatos da mãe da vítima, que preferiu não se identificar, a criança brincava na rua com os primos quando Simone agarrou o menino pelo pescoço e fez um corte profundo do lado direito do rosto, que se estendeu da sobrancelha até o queixo. A mulher já teria feito ameaças à família em razão de um desentendimento anterior.

Na audiência de custódia realizada nesta terça-feira (9), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, a prisão em flagrante de Simone foi convertida em prisão preventiva, mas com cumprimento em regime domiciliar. A decisão levou em conta o laudo médico que comprova que a acusada é portadora de doença renal crônica e necessita realizar hemodiálise três vezes por semana.

Entre as condições impostas pela Justiça estão: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se aproximar da vítima e familiares num raio de 5 km, obrigação de deixar o bairro do Pina e residir em endereço informado pela defesa, proibição de frequentar a escola e o hospital onde a criança se encontra, entrega de um botão do pânico à família da vítima, comunicação prévia ao CEMER para qualquer deslocamento relacionado ao tratamento de saúde.