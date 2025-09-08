SDS notifica empresa por atrasos na entrega do novo parque de câmeras de segurança de Pernambuco

Também haveria problemas na entrega de licenças e de softwares de análise de imagens

Os pontos de capturas de imagens (PCI) (Foto: DP )

A Secretaria de Defesa Social (SDS) notificou, na segunda-feira (1º), a Teltex Tecnologia por atrasos na entrega do novo parque de câmeras de segurança em Pernambuco. Em seis meses de contrato, essa é a terceira vez que a empresa é advertida pelo governo Raquel Lyra (PSD).

Na nova notificação, a pasta reclama da “não instalação dos 200 pontos de captura de imagens e licenças, conforme os aspectos técnicos solicitados”. Também haveria problemas na entrega de licenças e de softwares de análise de imagens.

Desde o início do contrato, em fevereiro, a Teltex tem sofrido com atrasos e falhas nas entregas. Como noticiado pelo Diario de Pernambuco, os problemas incluem desde baixa qualidade de imagens captadas e até mesmo equipamentos instalados em locais sem energia elétrica.

Ao alertar a empresa, a SDS diz que a empresa pode estar cometendo infração administrativa por “deixar de cumprir, em sua totalidade ou parcialmente, os itens descritos no edital”. Esses problemas também poderiam causar “dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou interesses coletivos”.

Segundo a notificação, a Teltex Tecnologia tem agora o prazo máximo de 15 dias úteis para apresentar defesa prévia. Deve, ainda, informar um novo cronograma para cumprir com as obrigações e “informar os motivos quanto ao descumprimento das previsões contidas no contrato”.

A reportagem procurou a Teltex Tecnologia, por meio de seus advogados, e a Secretaria de Defesa Social. Até o momento, não houve resposta.

Problemas

No mês passado, a SDS informou que 300 das 2 mil câmeras previstas, ou 15% do total, haviam sido instaladas e estavam em funcionamento. Já a previsão era de concluir o projeto até fevereiro de 2026.

Anteriormente, a secretaria já havia notificado a empresa duas vezes, nos dias 9 e 29 de abril, por não cumprir “qualquer item das obrigações da contratada”. Nas ocasiões, a Teltex atribuiu os problemas a terceiro.

Os problemas de atraso, no entanto, são documentados desde março, após a SDS apontar baixa qualidade das imagens captadas no Marco Zero com a Avenida Marquês de Olinda, no Centro do Recife. Um totem no Pina, na Zona Sul, também havia provocado danos no pavimento. Os equipamentos foram instalados, em caráter de urgência, para o Carnaval 2025.

Pouco depois, nova vistoria da SDS encontrou dois postes, usados como suporte das câmeras, com adesivos errados no Marco Zero e outro na Praça Visconde de Mauá, ambos no Centro. Fotos anexadas ao documento mostram que os equipamentos apresentavam inscrição da “Secretaria de Desenvolvimento Social” – e não da “Secretaria de Defesa Social”, que seria o correto.

Em abril, a Teltex fez o primeiro pedido de prorrogação do prazo para instalar as câmeras. No texto, alegou que “imprevistos alheios à vontade podem acontecer, acarretando na necessidade de um maior tempo para finalização da execução dos serviços”.

Segundo a empresa, os equipamentos ainda estavam em processo de entrega pelos fornecedores e era necessário um tempo “para cura e secagem das bases de concreto”.

Defesa

Em defesa prévia, apresentada em 5 de maio, a Teltex citou motivos de “força maior” como justificativa para deixar de instalar as câmeras dentro do prazo. Entre eles, a empresa alegou falta de fornecimento de energia elétrica em pontos previstos para receber monitoramento.

A empresa disse, ainda, que teria “enviado todos os esforços cabíveis para o fiel cumprimento do contrato, e que quaisquer pendências existentes não decorrem de sua atuação, mas sim de fatores externos e alheios à sua responsabilidade".