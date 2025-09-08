"Estamos num acordo para detalhes finais", diz Raquel Lyra sobre repasse do metrô ao Estado

Governadora falou, nesta segunda (8), durante a entrega de equipamentos às Forças de Segurança do Estado, sobre o repasse do metrô ao Estado para o processo de privatização

Entrega de equipamentos as forças de segurança do estado (Melissa Fernandes/DP)

Doze dias após a afirmação feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), sobre a estadualização do Metrô do Recife, para uma posterior concessão à iniciativa privada, a Governadora Raquel Lyra falou, nesta segunda (8), que Pernambuco está em um “acordo para detalhes finais” no processo.

“A gente tem um grupo de trabalho desde o início do nosso governo, discutindo a questão do metrô do Recife. Esse é um tema que é muito caro à população da Região Metropolitana. O metrô quebra todo dia, não tem investimento há muito tempo. A gente tem lutado muito para garantir de cara os investimentos acontecendo, liberar algo em torno de 40 milhões para conserto de alguns trilhos dormentes, para diminuir e minimizar o risco de acidente”, disse a governadora, durante as entregas de equipamentos para as Forças de Segurança do Estado nesta segunda (8), no Palácio do Governo.

Raquel também destacou o trabalho em conjunto para solucionar a questão da privatização do metrô do Recife.

“Tem um GT formado pelo Governo do Estado, Governo Federal, Banco BNDES com toda uma equipe técnica contratada de consultores para que a gente possa trabalhar a estadualização e concessão do metrô. É importante dizer, o metrô é federal. Há um compromisso do Governo Federal de manter os trabalhadores metroviários em caso de concessão, mais esses trâmites todos. Então, estamos nos acordos finais, porque a gente precisa de um investimento de algo em torno de 3 bilhões e meio do Governo Federal e a gente tá discutindo esse tema”, pontuou.

Entenda

No último dia 27 de agosto, em participação no programa “Bom dia, Ministro!”, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que haverá estadualização do Metrô do Recife, para que, em seguida, seja feita a concessão à iniciativa privada.

Esse procedimento aconteceria dentro de duas semanas, prazo esse que finaliza nesta segunda semana de setembro, iniciada nesta segunda-feira (8).

No entanto, a mudança fica cada vez mais concreta. Por meio de nota enviada ao Diario de Pernambuco na quarta (3), o Ministério da Casa Civil informou que a expectativa é realizar o leilão para a iniciativa privada no primeiro semestre de 2026.