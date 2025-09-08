Litoral de Pernambuco: 16 praias estão com trechos impróprios para banho

O levantamento semanal, realizado em diferentes pontos da Região Metropolitana e do Litoral Sul, avalia a qualidade da água com base na concentração de coliformes termotolerantes

Praia de Boa Viagem (Guga Matos/SeturPE)

O boletim de balneabilidade divulgado pela Agência Estadual de Meio Ambiente nesta segunda-feira (8) revelou que 16 das 23 praias de Pernambuco estão com trechos impróprios para banho.

O levantamento semanal, realizado em diferentes pontos da Região Metropolitana e do Litoral Sul, avalia a qualidade da água com base na concentração de coliformes termotolerantes, seguindo os critérios estabelecidos pela Resolução Conama nº 274/00.

Entre os trechos liberados para banho estão locais de grande movimento turístico, como Boa Viagem (Recife), Piedade (Jaboatão dos Guararapes), Gaibú (Cabo de Santo Agostinho), Porto de Galinhas e Serrambi (Ipojuca), além da Praia de Tamandaré e São José da Coroa Grande. Em contrapartida, áreas bastante frequentadas, como o Pina (Recife), Maria Farinha (Paulista), Rio Doce e Bairro Novo (Olinda), foram consideradas impróprias.

A coleta é feita semanalmente, em profundidade de um metro, ponto mais utilizado para recreação. Segundo os técnicos, a água é considerada própria quando, em pelo menos 80% das amostras, o número de coliformes termotolerantes não ultrapassa 1.000 por 100 mililitros. Já quando há excesso desse parâmetro ou presença de poluição evidente, o trecho é automaticamente classificado como impróprio.

O boletim alerta ainda que o banho de mar deve ser evitado não apenas nos locais classificados como impróprios, mas também em situações específicas, como nas 24 horas seguintes a chuvas fortes, diante de indícios de esgoto ou resíduos, ou quando há proliferação de algas.