Segunda etapa de instalação de  ciclovia na BR-232 será nos dias  19, 20 e 21 deste mês

A primeira fase dos serviços na BR-232 teve início às 21h da sexta-feira (5). Ela envolveu o transporte, içamento e montagem de módulos metálicos de grande porte.

BR-232 é principal ligação entre o Recife e o interior (DER-PE)

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-PE) informou, nesta segunda (8), que foi concluída, na madrugada de domingo (7), a primeira fase da operação de instalação da nova ciclovia na BR-232, na Zona Oeste do Recife.

Ainda segundo o DER-PE, a segunda etapa da operação está programada para ocorrer entre os dias 19 e 21 deste mês, com a previsão de finalizar os outros módulos.

Na segunda etapa, terão início os serviços complementares da ciclovia, com prazo estimado de 60 dias. Eles contemplam os acabamentos da ciclovia instalada e a passarela de pedestres.

Como foi

Para viabilizar os trabalhos com segurança, foi implantado um desvio provisório de aproximadamente 1 km no sentido Recife–interior, convertido em via de mão dupla.

A pista ficou interditada das 20h do dia 5 até a madrugada do domingo (7).

No total, foram movimentados cinco módulos estruturais:

3 módulos de 35 metros, com cerca de 36 toneladas cada;

1 módulo de 25 metros, pesando 26 toneladas;

1 módulo de 15 metros, com 16 toneladas.

A operação contou com o uso de dois guindastes de 70 toneladas e outros dois de 160 toneladas. O processo foi dividido em duas fases, considerando as limitações de espaço para armazenagem e buscando reduzir ao máximo os impactos no tráfego.

Durante toda a operação, equipes técnicas do DER-PE, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e as equipes de fiscalização de trânsito do próprio DER, monitoraram os pontos críticos da rodovia, prestando orientações aos motoristas e assegurando a segurança viária.