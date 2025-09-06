Fiéis participam de vigília em homenagem à canonização de Carlo Acutis, o "padroeiro da internet"

Acutis, que faleceu aos 15 anos, foi beatificado em 2020 após a confirmação de milagres atribuídos à sua intercessão, incluindo um reconhecido no Brasil (foto: Divulgação)



A Comunidade Católica Obra de Maria promove, neste sábado (6), a partir das 20h, uma noite de vigília em sua sede, em São Lourenço da Mata, em preparação para a canonização de Carlo Acutis, o jovem italiano conhecido como “padroeiro da internet”. O evento contará com momentos de oração, espiritualidade e música, tendo como destaque a presença do cantor e missionário Tony Allyson. A entrada é gratuita.



Carlo Acutis faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia fulminante. Beatificado em 2020, o adolescente será canonizado neste domingo (7), em cerimônia presidida pelo papa Leão XIV, em Roma, junto com o italiano Pier Giorgio Frassati. Reconhecido por sua vida de virtude e sua dedicação à fé, Carlo é lembrado como exemplo de espiritualidade para os jovens.



A Obra de Maria guarda, em sua sede, uma relíquia de 1º grau do beato, concedida pela mãe de Carlo, Antonia Salzano. “A canonização dele é de grande importância para toda a Igreja, especialmente para os jovens”, destacou Gilberto Barbosa, fundador da comunidade.



Carlo se tornou conhecido mundialmente por criar um site que catalogava milagres eucarísticos, iniciativa que lhe rendeu o título de “Santo da Internet”. Entre os milagres atribuídos à sua intercessão estão a cura de um menino em Mato Grosso do Sul, no Brasil, e a recuperação inesperada de uma jovem na Itália após grave acidente.





