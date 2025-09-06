Durante a execução, o tráfego foi redirecionado para o sentido Recife–Interior, que funciona em mão dupla temporária

Motoristas enfrentam lentidão na BR-232 durante içamento de passarela (André Menezes/DER-PE)

Motoristas que trafegam pela BR-232, no Curado, Grande Recife, enfrentam congestionamentos, em razão da operação de içamento de peças metálicas da passarela e da ciclovia que estão em implantação na rodovia. A intervenção provoca interdição total de cerca de 1 quilômetro, entre os quilômetros 8 e 9, e seguirá até as 3h da madrugada deste domingo (7).

Na manhã deste sábado (6), a fila chegou a aproximadamente três quilômetros no sentido Recife, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). O órgão, que coordena a operação com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), afirma que os trabalhos estão transcorrendo dentro do previsto.

Durante a execução, o tráfego foi redirecionado para o sentido Recife–Interior, que funciona em mão dupla temporária. A configuração atual estabelece uma faixa para quem segue em direção ao Recife e duas faixas para quem deixa a capital, podendo haver ajustes conforme a demanda.

Operação

Segundo o DER-PE, o içamento das estruturas metálicas é uma etapa crítica da obra de triplicação da BR-232 e envolve equipamentos de grande porte, como guindastes de até 220 toneladas. O objetivo é posicionar a superestrutura da ciclovia, que terá 265 metros de extensão sobre o Rio Tejipió e a linha férrea.

A interdição permanece válida até as 3h da madrugada deste domingo (7), quando a rodovia será totalmente liberada.

