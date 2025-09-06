Recife recebe seminário sobre efeitos de mudanças climáticas no trabalho e no cotidiano das populações

Realizado pelo Fundo Brasil, o seminário preparativo para a COP30 reúne especialistas entre os dias 11 e 13 de setembro, no Recife

APA Beberibe, no Grande Recife (Débora Crispim/divulgação)

Entre os dias 11 e 13 de setembro, o Recife receberá um seminário para discutir os impactos das mudanças climáticas na vida dos trabalhadores. Organizado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, o evento é realizado por meio do Labora - Fundo de Apoio ao Trabalho Digno e do Raízes - Fundo de Justiça Climática para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e contará com uma atividade intitulada “Mutirão de Trabalhadores, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais rumo à COP30”.

Aberto ao público, o seminário é voltado principalmente para movimentos sociais, representantes do poder público e pesquisadores. O evento integra a programação oficial da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA). As inscrições podem ser realizadas pela internet.

O seminário reunirá sociedade civil, poder público, povos indígenas, comunidades tradicionais e categorias de trabalhadores para debater caminhos de apoio a soluções climáticas, a partir das experiências nas cidades, dos campos, das águas e das florestas. A liderança indígena Sinéia do Vale estará entre as painelistas.

Nordeste em foco

O evento também promete colocar o Nordeste em pauta. A região é uma das mais vulneráveis aos efeitos da crise climática, enfrentando períodos cada vez mais intensos de seca, impactos diretos na produção agrícola, no acesso à água e na geração de renda.

"Este seminário é um espaço de escuta e fala para trabalhadores, povos indígenas e comunidades tradicionais do Recife. É a partir de suas demandas e experiências que precisamos influenciar as negociações globais, levando perspectivas locais e comunitárias para a COP30, em Belém”, afirma Ana Valéria Araújo, diretora-executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos.

A realidade também se repete quando o tema é informalidade. De acordo com o estudo “Mapeamento do Trabalho Informal no Brasil (2022)”, realizado pelo o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Nordeste é a segunda região do país com maior proporção de trabalhadores informais (63,3%), ficando atrás apenas do Norte, onde o índice chega a 65,2% da população em situação de informalidade.

Entre os estados brasileiros com taxa de informalidade superior a 60%, Pernambuco ocupa a 10ª posição, com 61% da população em situação de trabalho informal.



Destaques da programação

Um dos destaques do evento será o painel do dia 11 de setembro, com o tema “Impactos das mudanças climáticas nas possibilidades de vida e trabalho digno”. A mesa, mediada por especialistas ligados a diferentes movimentos sociais, vai aprofundar o debate sobre como as transformações climáticas afetam o cotidiano e as condições de trabalho das comunidades.

Já no dia 12 de setembro, acontece o “Mutirão de Trabalhadores, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais rumo à COP30”, que reunirá representantes do poder público e de organizações da sociedade civil. O espaço será um canal de escuta das demandas de trabalhadores, povos indígenas e comunidades tradicionais, com o objetivo de levá-las às negociações globais e projetar essas perspectivas locais e comunitárias na COP30.

Para encerrar a semana, no dia 13 de setembro, será realizada uma visita ao Sítio Ághata, organização apoiada pelo Labora que pauta agendas de justiça climática e defesa dos modos de vida e trabalho tradicionais no território do Complexo de Assentamentos do Prado, na região da Mata de Pernambuco.

A iniciativa promove mutirões de agrofloresta que desenvolvem sistemas de produção sustentáveis, inspirados na dinâmica das florestas naturais.



Serviço//Seminário Labora e Raízes



Data: 9 a 13 de setembro (aberto ao público)

Endereço: Av. Padre Mosca de Carvalho, 57 - Guabiraba

Inscrições: acesse o link: https://tinyurl.com/yt5rapse

Painéis

11/09

09h30 – 12h: Impactos das mudanças climáticas nas possibilidades de vida e trabalho digno

Painelistas: George de Vasconcelos “Sarapó” (Pankararu) APOINME), Guilherme Borges (Rede de Povos de Comunidades Tradicionais), Lurdes Santin - Movimento dos Trabalhadores por Direitos (MTD, Antonio Mendes (CONAQ), Cristina Amorim (Nordeste Potência), Ana Cristina (MST) e Luana Alves (Ministério das Cidades)

Mediação: Denise Ferreira - Laudes Foundation



14h30 – 17h: Trabalho em rede e alianças intersetoriais rumo ao bem-viver

Painelistas: Jandyra Uehara (CUT), Milton Rezende (Plebiscito Popular), Gisella Lima (ANTRA), Luciana Mendonça (MTSD, Douglas Belchior (Coalizão Negra por Direitos), Darci Frigo (Terra de Direitos).

Mediação: Renata Braga - Open Society Foundation

12/09

09h30 – 12h: Mutirão de Trabalhadores, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais rumo à COP30

Painelistas: Adriana Marcolino (DIEESE), Ciro Brito (ISA), Eliomar Tukano (APIAM), Eunice Guedes (Cúpula dos Povos), Hilário de Moraes (Malungu Pará), Larissa Amorim (Casa Fluminense), Rosalina Amorim (CUT), Sineia do Vale (Líder Indígena Wapichana) - Enviada Especial da COP30 para Povos Indígenas

Mediação: Ana Valéria Araújo - Diretora Executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos