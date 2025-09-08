Enem 2025: professora orienta sobre construção de redação e pilares da prova

A prova está prevista para ser aplicada a mais de 4,8 milhões de brasileiros nos dias 9 e 16 de novembro

Enem será aplicado enm novembro (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mais de 272 mil pernambucanos se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 e já estão na reta final de estudos para tentar uma vaga em universidades. Ano após ano, um dos principais receios para os alunos é a Redação, que tem grande peso na nota final, já que representa 20% da nota total da prova. O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro

O texto exigido pelo exame é do gênero dissertativo-argumentativo, no qual o estudante deve apresentar uma tese, desenvolver argumentos consistentes e propor uma intervenção social que respeite os direitos humanos. O texto deve ter entre 7 e 30 linhas e é avaliado em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos:

Domínio da norma culta da língua portuguesa;

Compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento;

Capacidade de organizar e relacionar ideias;

Demonstração de conhecimento linguístico para construir a argumentação;

Elaboração de proposta de intervenção detalhada e viável.

Segundo a professora de redação do GGE, Fernanda Nascimento, na reta final é recomendado que os estudantes continuem com o ritmo de produção de redações e analisem com mais calma o que já foi feito a fim de identificar os pontos que podem ser aprimorados.

“Redação é prática. Então, manter a prática de produção textual uma vez por semana já é suficiente para que o aluno tenha um bom desempenho. É recomendado sempre revisar as correções que são feitas. Às vezes o aluno tem mania de pegar o texto, ver a nota que tirou e guardar o texto. Na verdade, ele tem que entender porque ele errou, ele tem que ter uma busca ativa e entender o que aconteceu naquele texto para melhorar no próximo”, orienta.

Entendendo a estrutura

A estrutura da Redação Enem é composta por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A primeira etapa é onde o candidato deve apresentar as principais questões a serem abordadas no restante do texto, pois é nela que o leitor terá uma dimensão geral do assunto e vai entender porque a discussão do problema é importante.

Uma recomendação é relacionar o tema a aspectos pessoais ou sociais. Para isso, é possível dividir a introdução em três etapas: contextualização, tema e tese.

“Na introdução não pode faltar a apresentação de todas as palavras do tema para o aluno poder se posicionar claramente diante da problemática. E também não pode faltar a tese, que é o posicionamento crítico do aluno em relação ao tema proposto. Em geral, o aluno começa a introdução com um repertório, mas isso não é uma obrigatoriedade. É mais uma recorrência que a gente nota em textos nota mil”, destaca a professora Fernanda Nascimento.

Após a definição dos objetivos de cada parágrafo, o candidato deve recorrer a quatro elementos fundamentais para a construção dos parágrafos de desenvolvimento: afirmação, explicação, exemplificação e conclusão.

O primeiro elemento é a afirmação, também chamada de tópico frasal. Nessa etapa, o parágrafo precisa começar com a apresentação clara da ideia principal a ser defendida. Em seguida, entra a explicação, que consiste em detalhar a afirmação inicial.



O terceiro elemento é a exemplificação, que tem como função enriquecer a argumentação. Nesse momento, o estudante pode utilizar repertórios socioculturais diversos, como fatos da atualidade, referências literárias, cinematográficas, estudos acadêmicos, falas de especialistas ou mesmo produções artísticas, desde que pertinentes ao tema.

Por fim, o parágrafo deve ser finalizado com a conclusão, etapa em que a ideia apresentada se encerra de forma coerente, retomando o que foi defendido e preparando o terreno para a continuidade do texto.

“No desenvolvimento não pode faltar o tópico frasal, que é o direcionamento daquele parágrafo, o assunto específico do parágrafo e a comprovação desse tópico frasal, que é trazida geralmente por meio de repertórios externos como dados, contexto histórico, alguma teoria filosófica, algum fato do cotidiano que foi de relevância a ponto de a gente ter uma fonte de informação que divulgou esse fato. É a apresentação da tese de uma forma mais desenvolvida com uma contextualização e uma comprovação”, explica Fernanda.

Na conclusão da redação, o candidato deve lembrar que o parágrafo final deve obrigatoriamente começar com um conectivo, recurso essencial para garantir a coesão e a coerência do texto. Após essa recapitulação, é preciso apresentar a proposta de intervenção, elemento obrigatório da redação do Enem e que deve respeitar os direitos humanos. Essa etapa é decisiva, já que corresponde a 200 pontos da nota final.

“Não pode deixar de apresentar a proposta de intervenção, que é a resolução da problemática com cinco elementos bem específicos: o agente, a ação, o que vai ser feito, o modo e com que finalidade essa ação vai ser feita”, lembra a professora Fernanda.

Nordeste é a região com mais inscritos no Enem 2025

O Nordeste é a região com o maior número de inscritos confirmados no Enem deste ano. Dos 4.811.338 participantes registrados em todo o país, 1.737.789 são nordestinos, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Entre eles, 587.935 estão concluindo o ensino médio este ano.

Na sequência, aparece o Sudeste, com 1.631.563 inscrições confirmadas, sendo 662.388 de concluintes do ensino médio. O Norte ocupa a terceira posição, somando 561.004 candidatos, dos quais 193.150 são estudantes do último ano da educação básica.

O Sul contabiliza 492.876 inscritos, com 211.433 concluintes, e o Centro-Oeste registra o menor número de participantes, com 388.106 inscrições confirmadas, sendo 157.044 de alunos do 3º ano do ensino médio.