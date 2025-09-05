PF deflagra operações contra tráfico  em Fernando de Noronha

Segundo a PF, as operações Envio Ilegal e Carga Esquecida foram realizadas para tentar reprimir a atuação de uma suposta associação criminosa na ilha.

Agentes da PF fizeram buscas em Noronha (Divulgação )

Duas operações contra o tráfico de drogas foram deflagradas pela Polícia Federal (PF), nesta sexta (5), em Fernando de Noronha.

Segundo a PF, as operações Envio Ilegal e Carga Esquecida foram realizadas para tentar reprimir a atuação de uma suposta associação criminosa na ilha.

As investigações apontaram que o grupo criminoso investigado seria responsável pelo envio e comércio ilegal de entorpecentes.

A PF informou que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, na ilhailha e em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

”Durante as diligências, foram apreendidas diversas mídias digitais de armazenamento de dados, material que auxiliará na continuidade das investigações, possibilitando a identificação de todos os envolvidos no esquema criminoso. Os crimes investigados são de tráfico de drogas e associação para o tráfico’, disse a PF, por meio de nota.