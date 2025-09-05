Concurso do IFPE: inscrições para cargos técnico-administrativos são prorrogadas

Pessoas interessadas em se inscrever têm agora até a próxima segunda (8) para adotar o procedimento. Taxa de inscrição poderá ser paga até 9

IFPE Campus Recife (Reprodução)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) prorrogou, até segunda-feira (8), as inscrições do concurso público para cargos técnico-administrativos em Educação (TAE's).

Com isso, o último dia para efetuar o pagamento da taxa de inscrição passa a ser 9 de setembro.

A depender do cargo escolhido, essa taxa varia entre R$75, R$120 e R$150, podendo ser paga via Pix ou boleto bancário.

Vagas



As vagas contemplam diversas áreas de formação que vão de nível médio completo e médio profissionalizante até superior.

Os salários iniciais variam de R$ R$ 2.483,52, para cargo de nível médio com jornada de 40 horas semanais e sem titulação, a R$ 8.692,32, para cargo de nível superior com titulação de doutorado e também 40 horas semanais.

Esses vencimentos básicos serão acrescidos do valor de auxílio-alimentação e de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação, como auxílio pré-escolar, auxílio-transporte, auxílio-saúde, adicional de insalubridade ou periculosidade, conforme o caso.

Provas

O processo seletivo será realizado através de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter classificatório e eliminatório, a ser aplicada no dia 26 de outubro. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 05 de dezembro. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As vagas ofertadas no edital são para lotação em qualquer um dos campi existentes e que venham a surgir, ou ainda, na Reitoria do IFPE.

Cotistas

Quem optar pela reserva legal de vagas prevista pela Lei nº 15.142/2025, que ampliou em 30% o quantitativo de vagas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais, ou pela reserva legal destinada a pessoas com deficiência (PcD), deverá cumprir também a etapa de verificação da autodeclaração de candidatos/as cotistas.

Pessoas negras passarão por avaliação fenotípica realizada por comissão específica, indígenas e quilombolas precisarão apresentar documentação comprobatória a comissões compostas majoritariamente por representantes desses grupos e candidatos/as com deficiência deverão passar por avaliação biopsicossocial, conforme previsto em edital.

