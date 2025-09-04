Campanha de doação de sangue mobiliza voluntários no Recife neste sábado (6)

Iniciativa solidária será realizada no dia 6 de setembro e visa alcançar 150 doações

Os estoques de sangue do Hemope estão baixos em todos os grupos sanguíneos (Foto: Arquivo/DP)

Uma campanha de doação de sangue será realizada neste sábado (6), no Recife. Das 8h às 16h, será realizada a mobilização solidária que vai recolher bolsas para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), instituição responsável por atender milhares de pacientes em todo o estado.

Podem participar voluntários entre 16 e 69 anos, desde que atendam a alguns requisitos básicos: pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado (evitando comidas gordurosas antes da doação), não apresentar sintomas gripais ou infecções, ter estilo de vida saudável e respeitar os intervalos mínimos entre as doações. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável e apresentar autorização assinada.

A ação, iniciada em 2022, tem se expandido com o objetivo de engajar não apenas colaboradores, mas também familiares, amigos e a comunidade. O evento terá uma caravana que sai de Canhotinho, no Agreste pernambucano, trazendo cerca de 40 pessoas exclusivamente para doar sangue na capital.

A campanha deste sábado será realizada no Escritório Corporativo da Masterboi, no bairro de Dois Irmãos.

Serviço: 5ª edição da Campanha de Doação de Sangue da Masterboi

Quando: 6 de setembro, das 8h às 16h

Onde: Escritório corporativo

Endereço: Avenida da Recuperação, 7380 - Dois Irmãos, Recife