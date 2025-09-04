REC’n’Play 2025 terá Guga Chacra, Leandro Karnal, Tabata Amaral e Sandra Sá no Recife

Festival de tecnologia e inovação traz nomes da comunicação, política, pensamento crítico e música brasileira em programação gratuita entre 15 e 18 de outubro

Competição faz parte do Festival Rec'n'Play. Foto: Thalyta Tavares/Esp.D ()

O REC’n’Play 2025, festival de tecnologia e inovação realizado no Bairro do Recife, será realizado entre 15 e 18 de outubro. A programação é gratuita e inclui palestras, debates, oficinas e shows.

Entre os participantes confirmados estão o jornalista Guga Chacra, o historiador Leandro Karnal, a deputada federal Tabata Amaral, a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham, e a cantora Sandra Sá.

Guga Chacra é mestre em Relações Internacionais pela Columbia University, colunista de O Globo e comentarista da GloboNews. Leandro Karnal é professor e escritor. Tabata Amaral participa de debate sobre política e sociedade. Priscyla Laham assumiu em 2025 a presidência da Microsoft Brasil e apresentará estratégias relacionadas a inteligência artificial e serviços em nuvem. A programação musical inclui show de Sandra Sá.

O evento terá o tema “O Futuro Feito por Gente” e reunirá mais de 600 atividades em quatro eixos: Cidades, Economia Criativa, Negócios e Tecnologia. A jurista e escritora Gabriela Prioli também participará, em 16 de outubro.

Entre as atrações estão a Arena de Negócios, a Batalha de Startups e painéis sobre internacionalização e impacto social. Novidades deste ano incluem a Arena de Robôs, a Arena Gamer e a Arena Inovação, inspirada na Arena IA de 2024.

A programação infantil contará com oficinas, exposições e contação de histórias. Também estão previstos mais de 25 shows em diferentes pontos do Bairro do Recife.

Serviço:

REC’n’Play 2025

Data: 15 a 18 de outubro

Local: Bairro do Recife – PE

Inscrições: gratuitas em recnplay.pe

