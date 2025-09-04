° / °
RETRATAÇÃO

Nota de retratação sobre uso indevido de imagem ilustrativa

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/09/2025 às 18:38

Sede da SDS-PE/Foto: Divulgação/SDS-PE

Sede da SDS-PE (Foto: Divulgação/SDS-PE)

O Diario de Pernambuco esclarece que, na matéria publicada sobre a prisão de três policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) suspeitos de cobrar propina durante abordagens no Sertão de Pernambuco, foi utilizada uma imagem ilustrativa de um policial de perfil que não possui qualquer envolvimento com o caso.

O jornal reconhece que o uso da fotografia pode ter causado interpretação equivocada e pede desculpas pelo ocorrido.

