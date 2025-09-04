Nota de retratação sobre uso indevido de imagem ilustrativa

Sede da SDS-PE (Foto: Divulgação/SDS-PE)

O Diario de Pernambuco esclarece que, na matéria publicada sobre a prisão de três policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) suspeitos de cobrar propina durante abordagens no Sertão de Pernambuco, foi utilizada uma imagem ilustrativa de um policial de perfil que não possui qualquer envolvimento com o caso.

O jornal reconhece que o uso da fotografia pode ter causado interpretação equivocada e pede desculpas pelo ocorrido.