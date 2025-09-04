TV Nova recebe homenagem da Câmara Municipal do Recife pelos 20 anos de atuação

TV Nova recebe homangem da Câmara Municipal do Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Câmara Municipal do Recife prestou uma homenagem aos 20 anos de história da TV Nova, emissora de televisão afiliada à TV Cultura em Pernambuco, em uma cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira (4). O tributo foi uma sugestão da vereadora Professora Ana Lúcia, que recebeu integrantes da emissora no evento, junto com o presidente da Câmara, o vereador Romerinho Jatobá.

“A gente acha importante tratar de uma TV que tem 20 anos já, fazendo comunicação com muita responsabilidade, com respeito ao público e, sobretudo, trazendo elementos importantes da cultura e da educação. Durante a pandemia, a TV Nova teve em seu estúdio as gravações das aulas dos estudantes que estavam em casa por conta da Covid-19. Essa televisão aglutina vários públicos, fazendo comunicação com muita responsabilidade”, destacou a vereadora Professora Ana Lúcia.

A TV Nova iniciou oficialmente suas transmissões em 9 de dezembro de 2004, a partir de estúdios localizados no Morro do Peludo, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Antes disso, desde 2003, já operava em caráter experimental como canal de teste. Nesse período, a primeira imagem exibida foi a da TV Câmara, e as transmissões iniciais foram feitas com uma câmera amadora.

A emissora foi idealizada pelo comunicador Pedro Paulo de Carvalho Neto, com o propósito de oferecer ao público pernambucano uma programação diferenciada em relação aos demais canais.

Ao longo de quase duas décadas no ar, a TV Nova consolidou-se como referência em Pernambuco pela valorização da cultura regional. Foi pioneira na ampla cobertura de eventos tradicionais, como o Carnaval, o São João e as festas de inverno no interior. O sucesso das transmissões ao vivo fez com que outras emissoras do estado também passassem a dedicar mais espaço a eventos locais em sua grade.

“Ser lembrado num ano tão simbólico como esse é motivo de muito orgulho, porque quando a gente olha para trás e vê a construção, a nossa caminhada, o passo a passo, passa um filme na cabeça dos desafios que nós tivemos que enfrentar. E quando a gente chega nesse momento e é reconhecido pela Câmara de Vereadores do Recife, só nos estimula a trabalhar ainda mais para que venham mais 20 anos”, afirmou Pedro Paulo Carvalho Neto, fundador da TV Nova.

Também estavam entre os homenageados os apresentadores Jota Ferreira, Sérgio Dionísio e Ana Cláudia Thorpe.