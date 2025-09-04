Interdição da BR-232 no Recife começa na sexta (5) para instalação de peças de passarela

O serviço começa às 20h e, por isso, haverá interdição total da estrada, que liga a capital ao interior. A operação será repetida no sábado (6) e no domingo (7), feriado da Independência.

Desvio ocupará uma das três faixas utilizadas normalmente no sentido oposto da BR (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Motoristas que trafegam pela BR-232 devem ficar atentos. Começa na sexta (5) a operação para o de içamento de peças metálicas da passarela e da ciclovia que estão sendo implantadas na rodovia, no Curado, na Zona Oeste do Recife.



O serviço começa às 20he, por isso, haverá interdição total da estrada, que liga a capital ao interior. A operação será repetida no sábado (6) e no domingo (7), feriado da Independência.





A intervenção, coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), integra as obras de triplicação da via, dentro do Programa PE na Estrada. A expectativa é que a triplicação fique pronta em outubro deste ano.



Conforme o DER-PE, a operação ocorrerá sempre no período noturno, com início às 20h da sexta-feira (5) e liberação do tráfego às 3h da madrugada do domingo (7).



O trecho afetado compreende aproximadamente 1 quilômetro, entre os km 8 e 9, no sentido Interior–Recife.



Durante o bloqueio, os veículos que seguem no sentido Interior–Recife serão redirecionados para a pista contrária, que funcionará em mão dupla temporária. A configuração será a seguinte:

Uma faixa destinada ao fluxo Interior–Recife.

Duas faixas mantidas para o fluxo Recife–Interior.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará apoio à operação, que poderá ter ajustes conforme a demanda de tráfego. O planejamento prevê a realização dos trabalhos à noite, quando há menor circulação de veículos, para reduzir os impactos e aumentar a segurança.



A ciclovia, classificada como Obra de Arte Especial (OAE), terá 265 metros de superestrutura metálica e rampas em concreto armado de 65 m e 200 m. Atualmente, as rampas estão em execução e os pilares próximos da conclusão. As peças metálicas já foram fabricadas e estão em fase de montagem.



Para o içamento, serão utilizados equipamentos de grande porte, incluindo dois guindastes de 70 toneladas, um de 160 toneladas e outro de 220 toneladas, responsáveis pelo posicionamento final das estruturas.



DER-PE



O diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, destacou a importância da intervenção: “A operação de içamento da passarela e da ciclovia na BR-232 é uma etapa fundamental da obra de triplicação da rodovia e exige um planejamento logístico rigoroso, pela complexidade e pelo impacto que gera no tráfego”.



Segundo ele, o DER-PE atua de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal a fim de garantir a execução com total segurança, minimizando os transtornos aos motoristas. “Essa intervenção vai assegurar mais mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para milhares de pernambucanos que circulam diariamente pelo Grande Recife”.



A expectativa é que a ciclovia, localizada entre os km 8 e 9 da BR-232, traga ganhos sociais e ambientais, promovendo mais segurança para pedestres e ciclistas, incentivo ao transporte sustentável e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.