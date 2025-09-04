Recife terá esquema especial de segurança para o desfile de 7 de Setembro

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), aproximadamente 560 policiais militares estarão participando do desfile, enquanto outros 275 agentes foram destacados para atuar diretamente na segurança do público

Secretaria de Defesa Social (SDS) fica em Santo Amaro, área central do Recife (DIVULGAÇÃO/SDS)

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, que será realizado no domingo (7), a partir das 8h30, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, contará com um esquema especial de segurança envolvendo diferentes forças estaduais e federais.

A expectativa é reunir milhares de pessoas para acompanhar o evento, que celebra a Independência do Brasil e integra o calendário oficial de celebrações cívico-militares.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), aproximadamente 560 policiais militares estarão participando do desfile, enquanto outros 275 agentes foram destacados para atuar diretamente na segurança do público.

Eles estarão distribuídos em pontos estratégicos, como paradas de ônibus, estações de metrô e vias de acesso à área do evento. A Polícia Civil também reforçará a operação, com equipes da Central de Plantões (CEPOL), do Grupo de Operações Especiais (GOE) e agentes no entorno da avenida.

O Corpo de Bombeiros terá participação expressiva, com 190 militares desfilando a pé, além de 26 em viaturas motorizadas. O apoio logístico contará ainda com 14 viaturas de suporte e duas embarcações.

Durante o evento, equipes estarão preparadas para atendimentos pré-hospitalares, ações de prevenção a incêndios e operações de salvamento. A Polícia Científica e a Defesa Civil também estarão presentes na segurança.

Todo o monitoramento será realizado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), que funcionará a partir das 7h da manhã.

A Defesa Civil ressalta a importância de atenção às condições climáticas, já que há previsão de chuvas moderadas no período. O órgão manterá sua central de monitoramento e alerta disponível 24 horas.

Além do aparato de segurança, o desfile contará com a participação do Comando Militar do Nordeste (CMNE). A programação será aberta com a revista da tropa pela governadora Raquel Lyra, ao lado do general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante militar do Nordeste.

O evento reunirá quatro modalidades: o desfile a pé, com cerca de 4.450 estudantes, 650 integrantes de associações e 3.750 militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares; o desfile motorizado, que terá 170 viaturas; o desfile aéreo, com quatro aeronaves em sobrevoo; e, por fim, a tradicional cavalaria, com 44 animais.