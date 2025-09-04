Carnaval em setembro: prévias de Olinda começam com reforço de 405 policiais militares

A SDS orienta que o público utilize o novo sistema de denúncias da ouvidoria, o Denúncia Interativa

A abertura oficial das prévias carnavalescas de Olinda, neste domingo (7), contará com esquema de segurança montado pelo governo. Segundo a Polícia Militar, 405 policiais estarão distribuídos em patrulhas pelo Sítio Histórico e áreas adjacentes, incluindo a Praça do Carmo e os Quatro Cantos. O policiamento será complementado por unidades especializadas como o Batalhão de Choque.

A Polícia Civil terá três frentes de atuação durante as prévias. A Delegacia da Mulher (DEAN) ficará responsável por ocorrências de importunação sexual, um ônibus estará no centro histórico para registro de boletins de ocorrência e a Delegacia do Varadouro receberá a maior parte das ocorrências. No total, 25 policiais civis entre delegados, agentes e escrivães estarão mobilizados.

O Corpo de Bombeiros reforçará a presença com equipes de atendimento emergencial e fiscalização de estruturas, além de militares de prontidão para ações de salvamento. Já a Polícia Científica terá reforço operacional para atendimento às demandas periciais.



Vistoria do Sítio Histórico em Olinda



O comitê da Prefeitura de Olinda, responsável por coordenar as equipes que atuam durante as prévias de Carnaval, junto com a Polícia Militar de Pernambuco, realizaram nesta quarta-feira (3), uma vistoria pelas ruas do Sítio Histórico.

A vistoria antecede o Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, que acontece no domingo (07), das 16h às 19h30, onde são esperados, segundo representantes da troça carnavalesca, de 15 mil a 20 mil foliões.

Diante dessa expectativa de público, a Prefeitura de Olinda reforça o pedido para que a população não vá de carro próprio para a festa, utilizando o transporte público ou os veículos de aplicativo como locomoção para o Sítio Histórico.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda realizará quatro controles de acesso: Avenida Liberdade com a Focca; na Ladeira da Sé; na Academia Santa Gertrudes; e na Rua 27 de Janeiro, na Praça Mosenhor Fabrício.

A vistoria também definiu que os donos bares e restaurantes só poderão comercializar bebidas em recipientes de vidro na área interna dos estabelecimentos.

