Policiais do BPRV são presos por suspeita de corrupção e extorsão

PMs exigiam dinheiro de motoristas em abordagens. Investigação aponta cobrança de propina até de carros-pipa

Investiçação aponta que os militares exigiam dinheiro para liberar veículos em fiscalizações (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Três policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) foram presos nesta quarta-feira (3), no Recife, suspeitos de cobrar propina durante abordagens a motoristas em Arcoverde, Buíque e outras cidades do Sertão de Pernambuco.

As prisões foram determinadas pela Justiça a partir de investigação da Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Os policiais foram detidos dentro do batalhão, quando chegavam para iniciar o serviço, e encaminhados ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED), em Abreu e Lima.

Os militares exigiam dinheiro para liberar veículos em fiscalizações. Em algumas situações, paravam carros-pipa e pediam propina sob o argumento de que seria necessário um laudo sobre a qualidade da água. As vítimas relataram que também eram ameaçadas de ter os veículos apreendidos ou de serem levadas à delegacia caso não pagassem.

A investigação começou a partir de denúncias e contou com a colaboração da própria Polícia Militar de Arcoverde. De acordo com a Polícia Civil, os três policiais tiveram a prisão preventiva decretada e permanecem à disposição da Justiça.

Novas apurações serão realizadas para identificar se há outros envolvidos no esquema.