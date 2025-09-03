Duas clínicas de estética são interditadas no Recife por falta de licença sanitária 

A operação foi realizada por representantes da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na Zona Sul do Recife.

Clínicas de estética foram fiscalizadas no Recife (Secretaria Estadual de Saúde)

Duas clínicas de estética foram interditadas cautelarmente, por falta de licença sanitária, durante uma operação de representantes da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na Zona Sul do Recife.

A ação aconteceu na terça (2) e fez parte de nova rodada de fiscalização sanitária.

Ao todo, quatro estabelecimentos foram visitados na Zona Sul da capital.

A interdição das clínicas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), tem caráter temporário e preventivo. A meta é impedir a realização dos atendimentos até a correção dos fatores assinalados durante a inspeção sanitária.

Irregularidades

Ainda entre as irregularidades sanitárias encontradas nesses locais estão: presença de medicamentos, cosméticos e insumos para esterilização vencidos, falhas no processamento de instrumentais e ausência de contrato para recolhimento de lixo infectante, além da presença de medicamentos fracionados sem identificação.

Representações da vigilância sanitária municipal e de diversos conselhos profissionais também participam da mobilização, iniciada semana passada em Jaboatão dos Guararapes e que irá percorrer diversos municípios da Região Metropolitana e Interior do Estado até o mês de novembro.

“Essa operação tem por finalidade melhorar o serviço ofertado à população de forma qualificada e dar maior segurança a esse serviço. Não se trata de uma fiscalização em caráter de denúncia ou algo assim, mas sim tem o objetivo de trazer mais segurança, ofertar mais segurança para a população que faz uso desse tipo de procedimento ou de serviço de estética”, reforçou a diretora-geral da Apevisa, Karla Baêta.