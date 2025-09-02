Protesto deixa trânsito lento no bairro Santo Antônio na noite desta terça (2)

Intregrantes do MLTT protestam em frente ao Ginásio Pernambucano (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Manifestantes do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT) cercaram o Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, no final da tarde desta terça-feira (2) e seguiram em direção para o Palácio do Campo das Princesas para tentar um diálogo com o governo do estado. Eles pedem a permanência de integrantes que ocupam o Colégio Americano Batista, no bairro Boa Vista, área central da capital.

Por conta do protesto, o trânsito no entorno da Praça da República está lento e com interdições feitas pelos manifestantes. Mais cedo, o grupo fechou os dois sentidos da Avenida Agamenon Magalhães, no Derby.

O protesto é promovido por um grupo de famílias que, desde o início de agosto, vive no prédio do Colégio Americano Batista, ocupado e batizado de Ocupação Papa Francisco. O imóvel foi desapropriado pelo Governo de Pernambuco em 2023 para a instalação de uma futura escola técnica.

Fundado em 1906 pelo missionário norte-americano W. H. Canadá, o colégio foi erguido ao lado da primeira Igreja Batista do Recife. Seu terreno se estende da área que hoje corresponde ao Parque Amorim e à Avenida Agamenon Magalhães até a Rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista.

“A gente ocupou o prédio do Americano Batista, estamos resistindo, mas o diálogo com o governo está muito ruim. O povo aí está sofrendo e a gente está querendo uma solução. Peço que a gestão olhe para essas famílias e veja que elas precisam realmente de moradia. A gente não quer conflito, a gente quer diálogo”, destaca Pedro Salviano, de 52 anos.

O que diz o Governo

De acordo com a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), em reunião realizada no dia 15 de agosto, foi firmado com os ocupantes o compromisso de desocupação voluntária até 4 de setembro.

O governo informou ainda que o projeto da nova escola técnica está em fase de elaboração pela Secretaria de Educação. Também em agosto, obteve na Justiça uma decisão de reintegração de posse do imóvel. Desde então, os manifestantes realizam atos contra a saída das famílias do local.

