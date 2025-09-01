Connecta+ abre 40 vagas para oficinas gratuitas de expressão criativa e robótica

Oficinas terão início no dia 29 de setembro e cada turma tem 20 vagas

Oficinas começam em 29 de setembro e acontecem duas vezes por semana (Foto: Divulgação)

O programa Connecta+ abriu 40 vagas para oficinas gratuitas de expressão criativa e iniciação à robótica, voltadas para jovens de 16 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social. Nesta etapa, serão abertas duas novas turmas, com 20 alunos cada.

As oficinas começam em 29 de setembro e acontecem duas vezes por semana, das 14h às 17h, no Projeto Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Os participantes podem escolher entre segundas e quartas ou terças e quintas.

A carga horária total é de 30 horas, com atividades que unem conteúdos de tecnologia e expressão criativa. Os alunos recebem uniforme e lanche. As inscrições podem ser feitas aqui.

O Connecta+ tem como objetivo apresentar possibilidades de formação e inserção profissional na área de tecnologia.