Recife recebe 3ª edição da Parada Boa Vista da Diversidade no sábado (6)

Evento reunirá artistas da comunidade LGBTQIAPN+ (Foto: Divulgação)

O Recife vai receber, no próximo sábado (6), a 3ª edição da Parada Boa Vista da Diversidade. O evento começará às 18h e terá discursos e performances de drags, transformistas e shows de bandas e artistas que fazem parte e apoiam o meio LGBTQIAPN+.

A parada visa trazer conscientização para a população sobre as pautas da comunidade, como enfrentamento ao preconceito e respeito à diversidade.

“Quero chamar a atenção da população para uma consciência mais tolerante sobre o direito de expressão de um segmento da sociedade há muito privado de exercê-lo de maneira mais visível e sem preconceitos de qualquer natureza. O segmento de que falo é o LGBTQIAPN+”, comenta Jango Barros, idealizador da parada.

Nesta edição, Raquel Simpson, Christiane Falcão e o cantor João Vitor estão entre os homenageados.

“Ser homenageada nesta parada da diversidade, para mim, é uma honra. Eu já sou idosa e envelhecer no palco é muito gratificante, pois sou de uma época que éramos rotuladas de travestis, depois passamos para ser transformistas e nos temos de hoje, mulheres_trans. Agradeço muito a Deus por ter um produtor cultural como o Jango, que nos acolhe e produz eventos com o objetivo na valorização dos artistas do meio LGBTQIAPN+”, ressalta, Raquel Simpson

Os artistas subirão ao palco para se expressar por meio de performances, contribuindo para o resgate e a preservação dos grandes nomes da cultura musical do país.