Celebração dos 90 anos do Santuário de Nossa Senhora de Fátima inicia nesta semana

As missas comemorativas serão realizadas entre os dias 4 e 8 de setembro, na igreja localizada no bairro Soledade

Santuário de Nossa Senhora de Fátima terá programação de missas para comemorar os 90 anos (Foto: Divulgação)

As comemorações para o aniversário de 90 anos do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Soledade, no Recife, terão início na quinta-feira (4) e seguem até o dia 8 de setembro com missas conduzidas por diferentes sacerdotes. A igreja foi a primeira do mundo dedicada à Nossa Senhora de Fátima.

No primeiro dia, a missa terá início às 19h com a celebração do padre Damião Silva. Nos dias seguintes, os fiéis poderão participar de celebrações conduzidas por outros sacerdotes. No dia 5, a missa será realizada pelo Padre Caetano Pereira, às 11h.

No dia 6, haverá uma caminhada jubilar às 8h, com destino à Basílica do Carmo, e, à tarde, o Padre Lúcio Flávio Cirne presidirá a missa às 16h. No dia 7, será a vez do reitor do santuário, Padre Delmar Cardoso, celebrar às 11h30.

Já no encerramento, no dia 8 de setembro, o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido realizará uma missa comemorativa às 10h30.

Santuário de Nossa Senhora de Fátima

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima foi projetado pelo arquiteto francês Georges Mounier e apresenta um estilo arquitetônico semi-gótico, caracterizado por arcos de concreto armado. Inaugurado em 8 de setembro de 1935, o santuário foi construído com o apoio da colônia portuguesa do Recife, tornando-se um marco religioso e cultural da região.