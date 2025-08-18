Comunidade do Bem vai receber dois novos habitacionais

Ao todo, serão erguidos 336 apartamentos, distribuídos em dois conjuntos de 144 e 192 unidades, com capacidade para beneficiar cerca de 1,7 mil pessoas

Prefeitura do Recife e o Governo Federal iniciam construção de novos habitacionais na Comunidade do Bem (Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda-feira (18), a construção de dois habitacionais na Comunidade do Bem, na Imbiribeira. O investimento total é de R$ 59,4 milhões, sendo R$ 57,1 milhões oriundos do governo federal e R$ 2,3 milhões do município. Ao todo, serão erguidos 336 apartamentos, distribuídos em dois conjuntos de 144 e 192 unidades, com capacidade para beneficiar cerca de 1,7 mil pessoas.

Além dos habitacionais, um pacote de urbanização de R$ 34 milhões também está previsto para o local, com saneamento, drenagem, pavimentação de 32 ruas e parque linear na margem do Rio Jordão. O bairro já conta com uma nova Unidade de Saúde da Família, entregue em julho, e em breve terá o primeiro Arrecifes da Cidadania, equipamento social de R$ 3,4 milhões.

O projeto habitacional contará com 19 blocos de apartamentos, todos com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. Além das unidades, serão construídos centro comunitário, parquinho, áreas verdes, estacionamento e equipamentos sustentáveis, como placas de energia solar e pisos drenantes. A execução ficará a cargo da Caixa Econômica Federal, com acompanhamento da gestão municipal.

Segundo a Prefeitura, o ritmo de entregas dos habitacionais vem sendo acelerado. Já foram iniciadas as obras do Caranguejo Tabaiares, no Recife, e ocorreu a entrega simbólica da primeira chave do conjunto Papa Francisco, no Bairro do Recife. No total, a atual já foi viabilizada a construção de mais de 5 mil unidades entre concluídas, em andamento, em licitação, aprovadas junto ao governo federal e garantidas na Parceria Público-Privada (PPP) Morar no Centro. Deste volume, 1.736 moradias já foram entregues em sete conjuntos.

“Hoje é um dia muito especial. Já entregamos a USF, a urbanização está quase pronta e agora assinamos a ordem de serviço do habitacional. Se não fosse a decisão do presidente Lula, não teria Minha Casa Minha Vida, não teria este dia. Enquanto eu for prefeito, vocês terão direito de morar onde nasceram e cresceram”, afirmou o prefeito João Campos durante o ato.