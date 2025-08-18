Pernambuco nomeia dez novos Patrimônios Vivos

Governadora Raquel Lyra diploma novos Patrimônios Vivos na 18ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural (Janaína Pepeu/Secom)

A governadora Raquel Lyra oficializou, nesta segunda-feira (18), a nomeação de dez novos Patrimônios Vivos de Pernambuco, durante a abertura da 18ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural. A solenidade ocorreu no Cinema São Luiz e contou ainda com a entrega do 10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho e o lançamento da mais recente edição da revista Aurora 463. Com os novos reconhecimentos, o Estado soma agora 115 Patrimônios Vivos, entre mestres, mestras e grupos culturais.



Em seu discurso, Raquel Lyra destacou a valorização da cultura popular e a importância do reconhecimento em vida aos artistas e grupos que mantêm tradições seculares. “Hoje homenageamos o frevo, o boi tira-teima, o maracatu, o samba de roda e de coco, manifestações que atravessam gerações e traduzem a força da nossa gente. Esse reconhecimento vem também no pagamento em dia dos cachês, na democratização do acesso aos festivais e na valorização do nosso patrimônio histórico e cultural”, afirmou a governadora.



A cerimônia reuniu autoridades estaduais e municipais, entre elas a vice-governadora Priscila Krause; a secretária de Cultura, Cacau de Paula; a presidente da Fundarpe, Renata Borba; além de representantes do Iphan, Empetur e prefeitos do interior. Para Cacau de Paula, a Semana do Patrimônio reforça o sentido coletivo do evento: “Essas trajetórias fazem a nossa cultura. É através delas que falamos de pertencimento e da história do povo pernambucano”, ressaltou.



Entre os homenageados, a sanfoneira Terezinha do Acordeon celebrou a diplomação como a consagração de sua carreira de seis décadas. “Fui inspiração para muitas meninas que hoje tocam sanfona. Este título é uma gratificação enorme”, disse. Também agraciado, o mestre Roberto Gercino, do Boi Tira-Teima de Caruaru, lembrou a responsabilidade de transmitir saberes: “Ser patrimônio vivo não é apenas ser por ser. É missão e obrigação”, afirmou.



De acordo com a Fundarpe, mais de 130 candidaturas foram analisadas pelo Conselho Estadual de Patrimônio antes da escolha dos dez novos nomes. “O título de Patrimônio Vivo reconhece mestres que guardam saberes e tradições fundamentais para as futuras gerações”, destacou a presidente Renata Borba.



Além da diplomação, foram entregues os troféus do 10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, que valoriza iniciativas de preservação e difusão da cultura. O jovem Jefferson Sousa, do Sertão do Pajeú, esteve entre os premiados e comemorou a visibilidade ao seu trabalho em audiovisual: “Nossa cultura tem potencial para chegar a qualquer lugar, se tiver apoio. Esse reconhecimento é muito importante para as novas gerações”, avaliou.



Novos Patrimônios Vivos de Pernambuco (2025)

Dona Dá (Carnavalesca, Olinda)

Mestre Lourenço (Artesanato de Palha, Goiana)

Terezinha do Acordeon (Forró, Salgueiro/Recife)

Xirumba Amorim (Fotografia, Olinda)

Dona Maria Viúva (Maracatu de Baque Solto, Glória do Goitá)

Boi Tira-Teima (Caruaru)

Mestra Mariquinha do Samba de Coco (Tupanatinga)

Maestro Edson Rodrigues (Frevo, Recife)

Mestra Joana Cavalcante (Maracatu de Baque Virado, Recife)

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão (Recife)

Contemplados pelo 10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho