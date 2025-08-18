Pernambuco nomeia dez novos Patrimônios Vivos
Com os novos reconhecimentos, o Estado soma agora 115 Patrimônios Vivos, entre mestres, mestras e grupos culturais
Publicado: 18/08/2025 às 20:29
Governadora Raquel Lyra diploma novos Patrimônios Vivos na 18ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural (Janaína Pepeu/Secom)
A governadora Raquel Lyra oficializou, nesta segunda-feira (18), a nomeação de dez novos Patrimônios Vivos de Pernambuco, durante a abertura da 18ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural. A solenidade ocorreu no Cinema São Luiz e contou ainda com a entrega do 10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho e o lançamento da mais recente edição da revista Aurora 463. Com os novos reconhecimentos, o Estado soma agora 115 Patrimônios Vivos, entre mestres, mestras e grupos culturais.
Em seu discurso, Raquel Lyra destacou a valorização da cultura popular e a importância do reconhecimento em vida aos artistas e grupos que mantêm tradições seculares. “Hoje homenageamos o frevo, o boi tira-teima, o maracatu, o samba de roda e de coco, manifestações que atravessam gerações e traduzem a força da nossa gente. Esse reconhecimento vem também no pagamento em dia dos cachês, na democratização do acesso aos festivais e na valorização do nosso patrimônio histórico e cultural”, afirmou a governadora.
A cerimônia reuniu autoridades estaduais e municipais, entre elas a vice-governadora Priscila Krause; a secretária de Cultura, Cacau de Paula; a presidente da Fundarpe, Renata Borba; além de representantes do Iphan, Empetur e prefeitos do interior. Para Cacau de Paula, a Semana do Patrimônio reforça o sentido coletivo do evento: “Essas trajetórias fazem a nossa cultura. É através delas que falamos de pertencimento e da história do povo pernambucano”, ressaltou.
Entre os homenageados, a sanfoneira Terezinha do Acordeon celebrou a diplomação como a consagração de sua carreira de seis décadas. “Fui inspiração para muitas meninas que hoje tocam sanfona. Este título é uma gratificação enorme”, disse. Também agraciado, o mestre Roberto Gercino, do Boi Tira-Teima de Caruaru, lembrou a responsabilidade de transmitir saberes: “Ser patrimônio vivo não é apenas ser por ser. É missão e obrigação”, afirmou.
De acordo com a Fundarpe, mais de 130 candidaturas foram analisadas pelo Conselho Estadual de Patrimônio antes da escolha dos dez novos nomes. “O título de Patrimônio Vivo reconhece mestres que guardam saberes e tradições fundamentais para as futuras gerações”, destacou a presidente Renata Borba.
Além da diplomação, foram entregues os troféus do 10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, que valoriza iniciativas de preservação e difusão da cultura. O jovem Jefferson Sousa, do Sertão do Pajeú, esteve entre os premiados e comemorou a visibilidade ao seu trabalho em audiovisual: “Nossa cultura tem potencial para chegar a qualquer lugar, se tiver apoio. Esse reconhecimento é muito importante para as novas gerações”, avaliou.
Novos Patrimônios Vivos de Pernambuco (2025)
- Dona Dá (Carnavalesca, Olinda)
- Mestre Lourenço (Artesanato de Palha, Goiana)
- Terezinha do Acordeon (Forró, Salgueiro/Recife)
- Xirumba Amorim (Fotografia, Olinda)
- Dona Maria Viúva (Maracatu de Baque Solto, Glória do Goitá)
- Boi Tira-Teima (Caruaru)
- Mestra Mariquinha do Samba de Coco (Tupanatinga)
- Maestro Edson Rodrigues (Frevo, Recife)
- Mestra Joana Cavalcante (Maracatu de Baque Virado, Recife)
- Maracatu Nação Raízes de Pai Adão (Recife)
Contemplados pelo 10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho
- Jefferson William Moraes de Sousa (Pajeú Encantado)
- Maria do Socorro Rodrigues da Silva (Preservando a tradição: Educação Patrimonial e a arte figurativa em miniatura)
- Vilarejo Filmes (Frevo Michiles)
- Maria Francilda Andrade Santos (Trilhas do Alcobaça: Conhecer, Preservar, Compartilhar)
- Karen Adrielly Aguiar de Souza (Leoas: o legado feminino no Maracatu Leão Coroado)
- Associação Estação da Cultura (Estação da Cultura)