Prefeitura do Recife anuncia novo cadastramento de carroceiros atédo fim do ano

Recife, PE, 18/08/2025 - PROTESTOS CARROCEIROS - Na manhã desta segunda-feira(18), os carroceiros realizaram protestos, fechando o transito no viaduto da Joana Bezerra e em frente a câmara de vereadores. ( Rafael Vieira)

A Prefeitura do Recife vai reabrir ainda neste segundo semestre o cadastramento de carroceiros que atuam na cidade, como parte do processo de transição para a retirada definitiva dos veículos de tração animal das ruas. O secretário de Planejamento e Gestão, Jorge Vieira, destaca que a iniciativa busca identificar e apoiar os trabalhadores impactados pela mudança, prevista em lei para entrar em vigor a partir de fevereiro de 2026.

De acordo com Vieira, cada cavalo será microchipado e as carroças receberão adesivos de identificação, permitindo o controle sobre quem já aderiu ao programa. O secretário reforçou que a medida não se limita à retirada dos animais das vias urbanas, mas inclui também um conjunto de ações sociais e econômicas para garantir alternativas de renda às famílias que dependem da atividade.

O plano da Prefeitura prevê indenização de R$ 1.200 por cavalo e por carroça entregues, além de vagas em cursos profissionalizantes, incentivo ao empreendedorismo por meio do Credipop, oportunidades de emprego na limpeza urbana e a oferta de veículos alternativos para os trabalhadores que optarem por permanecer na área. “Entendemos que não é apenas a retirada de um meio de transporte, mas a transformação da realidade de famílias inteiras. Por isso o programa é integrado e oferece vários caminhos para essa transição”, afirmou Vieira.

A legislação municipal determinou a proibição dos veículos de tração animal a partir de 1º de fevereiro de 2026, após prorrogação do prazo que originalmente previa a proibição já em 2024. O governo municipal alega que a circulação das carroças não é compatível com a mobilidade urbana atual, além de expor os animais a riscos.

Na manhã desta segunda-feira (18), um grupo de carroceiros voltou a protestar no centro do Recife, bloqueando vias em defesa da permanência da atividade e pedindo maior clareza sobre as medidas compensatórias. Esse não foi o primeiro ato da categoria: manifestações semelhantes ocorreram nos últimos anos, todas motivadas pela mesma causa.