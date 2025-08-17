Festa para Seu Caju: Homem que pode ser o mais velho do mundo faz 118 anos

A família acredita que Seu Caju seja a pessoa mais velha do mundo, com 118 anos, três anos a mais que a britânica Ethel Caterhan, que segundo o Guinness World Records é a pessoa mais velha do mundo

José Jerônimo Gomes, o Seu Caju, nasceu em 17 de agosto de 1907 (Cortesia)

“Ele está do mesmo jeitinho daquele dia que vocês vieram. Só um ano mais velho”. A fala é do sobrinho de José Jerônimo Gomes, que completa 118 anos neste domingo (17). A família acredita que Seu Caju, como é conhecido, seja a pessoa mais velha do mundo.

Em janeiro deste ano, o Diario de Pernambuco foi a Igarassu, no Grande Recife, visitar o patriarca de uma família de mais de 20 membros. Em seus documentos, a data de nascimento chamava atenção: 17 de agosto de 1907, três anos a mais do que a britânica Ethel Caterham, que tem 115 anos, e é, segundo o Guinness World Records, a pessoa mais velha do mundo.

Na época, Seu Caju recebeu a equipe do Diario, em seu sítio em Igarassu, no Grande Recife, com os olhos curiosos e, nitidamente, tentou se esforçar para ouvir o que era conversado em sua frente. “Não mudou nada mesmo. Ele ainda está bastante curioso, tudo ele pergunta”, afirmou o professor de matemática Pablo Victor Nascimento, de 21 anos, esposo de uma das netas de Seu Caju.

Recentemente, Seu Caju deu um susto na família. Ele precisou passar por uma cirurgia para amputar o dedo mindinho do pé direito por conta de uma má-circulação da perna. “Graças a Deus, ele não é diabético, nem hipertenso e nem nada do tipo. A pressão, glicose, triglicérides, todas as taxas estão boas”, afirmou.

Para a celebração, além dos filhos, netos e bisnetos que moram no Grande Recife, dois filhos de Seu Caju, que vivem em São Paulo e na Paraíba, vieram para a festa. Mais cedo, a família organizou um almoço especial, comprou um bolo e cantou parabéns. “Quando falei a ele que hoje era seu aniversário, ele riu, perguntou quantos anos estava fazendo e disse ‘eu tô velho mesmo’”, disse, em meio a risadas.