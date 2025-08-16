Governo anuncia substituição na gestão da Compesa

Alex Campos, presidente da Compesa (Marina Torres/ DP)

O Governo de Pernambuco anunciou, neste sábado (16), a saída de Alex Campos, atual gestor da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a partir do final de agosto. O cargo será assumido por Douglas Nóbrega, que já integra o quadro de diretores da empresa, ocupando a Diretoria de Engenharia e Sustentabilidade.

Em nota, o governo informou que Campos permanecerá atuando como presidente do Conselho de Administração da empresa. Segundo o Estado, o novo diretor-presidente “dará continuidade ao trabalho iniciado nesta gestão, impulsionando ações e projetos em curso na Compesa, a exemplo das obras do Programa Águas de Pernambuco e do processo de concessão parcial dos serviços de distribuição de água e captação e tratamento de esgoto”.

“Vamos continuar garantindo os investimentos na Compesa, essenciais para a população, e vamos poder acelerar as entregas e oferecer mais dignidade às pessoas, por meio da concessão dos serviços da Companhia. Agradeço ao trabalho desempenhado por Alex Campos, que se dedicou às ações na instituição, sempre em prol de todos os pernambucanos”, registrou a governadora Raquel Lyra.

Douglas Nóbrega é gestor, com formação em Engenharia e Administração de Empresas, com mais de 30 anos de experiência em grandes projetos e obras de engenharia em empresas públicas e privadas. O novo diretor-presidente trabalhou na Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) como Superintendente da Engenharia de Geração, além de atuações em iniciativas privadas. Desde 2024 atua na Compesa.