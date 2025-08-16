Homem é assassinado a tiros na área do Viaduto Capitão Temudo, no Recife

A morte de Elon Cesar Leite da Silva Filho, de 25 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil

Viaduto fica na área central do Recife (Reprodução)

Um homem foi assassinado a tiros na área do Viaduto Capitão Temudo, na Joana Bezerra, área central do Recife.

A morte de Elon Cesar Leite da Silva Filho, de 25 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil.

O crime aconteceu na tarde de sexta (15), sendo registrada por uma equipe de Força Tarefa de Homicídios como homicídio consumado.

“A vítima foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em via pública, próxima a um viaduto na rua Capitão João Temudo. As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”, informou a Polícia Civil, em nota divulgada neste sábado (16).

Como aconteceu

Segundo informações postadas em redes sociais, Elon estava dentro de um carro roubado e clonado quando foi abordado por dois homens, que estavam em uma motocicleta.

Chovia muito e o trânsito estava bem complicado na área.

Ainda segundo informações postadas, o passageiro da moto atitou várias vezes em Elon, que ainda tentou fugir.

A vítima correu pela alça do viaduto, mas acabou sendo alcançada e executada no local.

Após o crime, os suspeitos foram até o veículo e levaram alguns pertences.