Vida Urbana
JABOATÃO

Substância semelhante à neve na BR-101, em Jaboatão chama atenção de motoristas durante dia de chuva

A substância apareceu nesta sdexta-feira (15) nas proximidades do viaduto da Coca-Cola

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/08/2025 às 19:58

Pista ficou coberta pela substância ainda desconhecida/Foto: PRF

Pista ficou coberta pela substância ainda desconhecida (Foto: PRF)


Durante as chuvas que atingem o Grande Recife nesta sexta-feira (15) uma espuma branca formada por uma substância desconhecida chamou a atenção de quem trafegava pela BR-101, em Jaboatão dos Guararapes. A via ficou branca e com aparência de que havia nevado no local.

Vídeos compartilhados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram uma pista coberta pelo resíduo enquanto os carros trafegam pela área. Segundo as autoridades, a substância tinha semelhança de uma espuma de sabão, mas não era escorregadia.

O acúmulo aconteceu entre o km 86 do viaduto da Comporta, até o km 83 do viaduto da Coca-Cola. Os motoristas que passavam pelo local foram orientados a reduzir a velocidade no trecho para evitar sinistros de trânsito.

A PRF informou que os veículos e a chuva ajudaram a dissipar a espuma e que a via foi completamente liberada no final da tarde. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informou que a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) enviará uma equipe ao local no sábado (16).

Pista ficou coberta pela substância ainda desconhecida





