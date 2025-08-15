Professora é afastada após denúncia de agressão a aluno atípico em escola municipal do Recife

Prefeitura do Recife (Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Prefeitura do Recife determinou o afastamento imediato de uma professora acusada de agredir um estudante atípico na Escola Municipal de Tempo Integral Nadir Colaço, na Macaxeira, na Zona Norte do Recife. O caso, confirmado em nota oficial da Secretaria de Educação da capital, motivou a abertura de um processo administrativo para apuração rigorosa dos fatos.

O caso teria sido denunciado pelos pais do adolescente de 15 anos, vítima da agressão, à Polícia Civil de Pernambuco - que, procurada, informou não ter conhecimento do ocorrido. Segundo informações divulgadas pelo site G1, a mãe do aluno informou que, no último dia 7 deste mês, após gritar com o seu filho, a professora jogou uma cadeira em cima dele. Isso teria acontecido no momento em que o estudante ajudava um técnico responsável pelo serviço de manutenção em um ar condicionado e que essa não teria sido a primeira ocorrência de agressão da professora contra o garoto.

De acordo com a Secretaria de Educação, a docente ficará afastada de todas as atividades pedagógicas até a conclusão das investigações. A pasta lamentou o episódio e informou que está oferecendo apoio ao aluno, à família e à comunidade escolar.

"A Secretaria de Educação do Recife não compactua, sob quaisquer circunstâncias, com qualquer ato de violência física ou psicológica no ambiente escolar. O compromisso da gestão municipal é garantir que todas as unidades de ensino da rede municipal sejam espaços de respeito, segurança e acolhimento, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade ou com necessidades específicas", diz a nota oficial.

O prefeito João Campos usou suas redes sociais para se posicionar sobre o ocorrido: "Não vamos admitir casos de agressão na rede de ensino do Recife. Foi por isso que já determinamos o afastamento imediato de uma professora que teria agido com agressividade contra um estudante atípico em uma escola municipal. O processo administrativo foi aberto para que todos os fatos sejam apurados e as devidas providências sejam tomadas. A Secretaria de Educação já se colocou à disposição da família para todo o acompanhamento necessário. Escola é lugar de ensino e aprendizagem, não de violência."