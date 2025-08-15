Estado anuncia início das obras de recuperação de barragem no Sertão
A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta quinta (15), a assinatura da ordem de serviço para o início da obra de recuperação da Barragem Poço Grande, em Serrita, no Sertão pernambucano.
Publicado: 15/08/2025 às 16:41
Assinatura de ordem de serviço de barragem foi anunciada nesta sexta (15) (Governo de Pernambuco)
O anúncio foi feito durante a plenária realizada em Salgueiro, na mesma região, durante a caravana do Programa Ouvir para Mudar.
Localizada na bacia do rio Terranova, sobre o riacho Traíras, a Barragem Poço Grande teve sua construção iniciada em 1990.
A obra nunca foi concluída. Segundo o estado, sem manutenção adequada, ela vem apresentando problemas estruturais.
Segundo parâmetros do Sistema Nacional de Segurança de Barragens, a estrutura classificada foi classificada no “Nível de Perigo Global de Emergência”.
“Vamos ampliar a capacidade de acumulação, que passará de 1,3 para 3,9 milhões de metros cúbicos de água”, disse secretário de recursos hídricos e saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo.
Investimentos
O governo disse que serão investidos R$ 11,8 milhões, beneficiando quase 20 mil pessoas, moradoras de Serrita e entorno.
A previsão é de que as intervenções, que serão executadas pela Concretisa Construtora Ltda – vencedora da licitação da obra, durem o prazo de 18 meses.