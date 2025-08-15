Menina de 2 anos é morta por asfixia; mãe é presa por suspeita do crime
O corpo da criança foi encontrado na casa onde morava, ao lado da mãe, que foi presa e retirada do local para que não fosse linchada pela população. Segundo a PM, a mulher tinha sido detida por tráfico de drogas e havia sido liberada há um mês para cuidar da filha.
Publicado: 15/08/2025 às 13:25
Uma menina de 2 anos foi encontrada morta, por asfixia, em uma residência em Joaquim Nabuco, na Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (15).
Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança é a principal suspeita do crime. A Polícia Civil disse que ela foi presa em flagrante.
Ainda segundo a Polícia Militar, o corpo da menina, que completaria 3 anos no final deste mês, foi achado ao lado da mãe.
A mulher, de 20 anos, foi retirada da residência pela PM, para que não fosse linchada pela população, que ficou revoltada com o crime.
Conforme a PMPE, a mãe da criança já tinha sido presa anteriormente por tráfico de drogas e havia sido liberada há um mês para cuidar da filha.
O caso foi registrado pela 80ª Delegacia de Joaquim Nabuco, como homicídio consumado.
A mulher foi conduzida e encaminhada à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.
Conforme a Polícia Militar, a ocorrência foi apresentada à Delegacia de Palmares, na mesma região, que irá investigar o caso.