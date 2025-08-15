Caminhão teria atingido fiação e provocado a queda na manhã desta sexta-feira (15)

Poste cai sobre carro na Avenida Presidente Kennedy em Olinda (foto: Melissa Fernandes/DP)

Um poste caiu sobre um carro estacionado em frente a uma loja de construção na manhã desta sexta-feira (15), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Não houve registro de feridos.

Segundo informações populares, um caminhão que transportava cerâmicas para um revendedora local teria atingido a fiação elétrica. Com o impacto, um poste que estava ligado a fiação acabou cedendo e caindo sobre o veículo. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe da Neoenergia foi acionada para atender a ocorrência. A energia do local foi parcialmente desligada e toda a fiação foi removida pelos agentes.

De acordo informações extraoficiais, o fornecimento de energia deve ser restabelecido até a próxima segunda-feira (17).